المؤتمرنت -

20 غارة عدوانية على محافظتي الحديدة وصعدة

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات عدوانية على المواطنين في محافظتي الحديدة وصعدة، وأوضح مصدر أمني بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريات الجراحي والتحيتا والدريهمي .



وشن طيران العدوان غارتين جنوب مديرية الجراحي وثلاث غارات على مدينة اللحية ، وحسب المصادر الامنية فقد شن طيران العدوان غارتين على مزرعة أحد المواطنين في قرية الزعفران في مديرية الدريهمي .



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة الأزهور وغارة على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية ، كما تعرضت منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم لغارتين وقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف .

