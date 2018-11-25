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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالحميد عباس سالم الحطامي، والذي وافاه الأجل بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد الحطامي
الأحد, 25-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ عبدالحميد الحطامي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ عبدالحميد عباس سالم الحطامي، والذي وافاه الأجل بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو أحد الشخصيات الاجتماعية البارزة المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية وخدمة المجتمع بمحافظة ذمار.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد، ماجد عبد الحميد سالم الحطامي وإخوانه، والشيخ/ محمد عباس سالم الحطامي وإخوانه، وكافة آل الحطامي، بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنا اليه راجعون".








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