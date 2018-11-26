المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 20 غارة على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي اليوم 21 غارة على محافظات الحديدة وصعدة وحجة

وأفاد مصدر أمني بمحافظة صعدة أن طيران العدوان شن تسع غارات على جبل عنم بمديرية سحار ، و عشر غارات على جبل المفتاح بمديرية حيدان .



وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية .

وفي محافظة حجة أوضح مصدر محلي أن الطيران المعادي استهدف منزل مواطن في قرية اليَمَنَة بالمديرية ، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.



وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى مسرح الجريمة بسبب استمرار تحليق طيران العدوان .

وأكد المصدر أن المستلزمات الطبية في المديريات الحدودية للمحافظة شبه منعدمة، وهو ما فاقم من معاناة الجرحى والمرضى.

والى محافظة الحديدة حيث شن طيران العدوان غارة بالقرب من مسجد الفاضلي في الكيلو16 بمديرية الدريهمي .

