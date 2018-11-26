المؤتمرنت -

أبو راس يعزي بوفاة رئيس مؤتمر الجعفرية

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ علي داؤد الجعدي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية الجعفرية، محافظة ريمة ، والذي انتقل الى جوار ربه ، بعد حياة حافلة بالعطاء والاخلاص والتضحية في خدمة الوطن .



وأشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد الراحل، حيث كان رحمه الله مثالاً سياسيا واجتماعيا وتنظيميا والقيادي القدوة والمتفاني والمخلص ،



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد، الشيخ محمود علي داؤد الجعدي وإخوانه، وكافة آل الجعدي، بمديرية الجعفرية محافظة ريمة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا اليه راجعون".

