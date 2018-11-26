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المؤتمر نت - دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل والتي بدأت اليوم بأمانة العاصمة والمحافظات

الرويشان يدشن حملة مكافحة شلل الاطفال ويدعو لإنجاحها
الإثنين, 26-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
الرويشان يدشن حملة مكافحة شلل الاطفال ويدعو لإنجاحها
دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل والتي بدأت اليوم بأمانة العاصمة والمحافظات.

واستمع اللواء الرويشان من القائمين إلى شرح عن الحملة التي ينفذها البرنامج الوطني للتحصين الموسع بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاحات العالمي وتستهدف خلال الفترة 26- 28 نوفمبر خمسة ملايين و535 ألفاً و 817 طفلاً وطفلة دون سن الخامسة ممن سبق تحصينهم وكذا المواليد حديثاً للحد من عودة فيروس الشلل.

وعقب التدشين أدلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع بتصريح لوسائل الإعلام أعرب فيه عن سعادة الجميع بتدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والتي تستهدف خمسة ملايين طفل في عموم محافظات الوطن الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية.

وأشاد بجهود قيادة وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بوزيرها والعاملين في الوزارة والكوادر العاملة في الحملة الذين يقومون بدور كبير ليس عبر هذه الحملات فحسب بل عبر نشاطهم اليومي تجاه كافة الشرائح الاجتماعية.

واعتبر الرويشان جهود الوزارة من أكثر الجهود الملموسة والملاحظة على مستوى الساحة في جميع المحافظات.

وأعرب عن تقديره وامتنانه لجميع المنظمات العاملة في هذا الجانب وعلى رأسها منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، التي تساعد وزارة الصحة لتنفيذ هذه الحملات الوقائية سيما في ظل تصاعد مؤشرات الفقر والمرض والوضع الاستثنائي الراهن الذي يمر به اليمن بسبب العدوان والحصار والحرب الاقتصادية.

وأهاب بكافة أفراد المجتمع التجاوب مع هذه الحملة وتلقيح أطفالهم باعتبارها فرصة تجلب لهم الصحة والسلامة والوقاية من هذا المرض طول العمر .. معربا عن أمله في استمرار هذه الحملات الوقائية لأهميتها في حماية الأطفال من الأمراض الفتاكة.

من جانبه أشار وزير الصحة العامة والسكان إلى أهمية الحملة التي تستهدف خمسة ملايين و535 ألفاً و817 طفلاً وطفلة دون سن الخامسة .. مبينا أنه يشارك في الحملة ألفين و650 فرقة ثابتة و18 ألف و768 فرقة متحركة.

وحث الآباء والأمهات على تطعيم أطفالهم خلال الحملة التي تستهدف كافة الأطفال دون سن الخامسة، بمن فيهم من لم يحصنوا مسبقاً ضد هذا الداء والمواليد حديثاً .. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية والحرص على تطعيم الأطفال ووقايتهم من الأمراض القاتلة.

وجدد التأكيد على أن لا علاج لهذه الأمراض القاتلة إلا بالتحصين لإنقاذ الأطفال منها .. قائلاً " على الآباء والأمهات عدم الاستماع للإشاعات المغرضة التي تستهدف حملات التحصين ".








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