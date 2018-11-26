المؤتمرنت -

6 شهداء و3 جرحى بقصف العدوان منزلاً في حجة

استشهد 6 مواطنين وأصيب 3 آخرون بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت منزل في مديرية حرض بمحافظة حجة.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن الطيران المعادي استهدف منزل مواطن في قرية اليَمَنَة بالمديرية، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين.



وأشار المصدر إلى أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى مسرح الجريمة بسبب استمرار تحليق طيران العدوان.



وحسب وكالة سبأ فقد أكد المصدر أن المستلزمات الطبية في المديريات الحدودية للمحافظة شبه منعدمة، وهو ما فاقم من معاناة الجرحى والمرضى.