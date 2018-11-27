المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 26 غارة على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 26 غارة على 3 محافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة تسعة مواطنين ، فيما شن المرتزقة قصفاً مكثفاً بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على منازل و ممتلكات المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد ستة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين باستهداف طيران العدوان منزل مواطن في قرية اليَمَنَة بمديرية حرض محافظة حجة .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة الحديدة غارة بالقرب من مسجد الفاضلي بمنطقة كيلو16 وغارتين على قرية السولة وغارة على قرية الكوعي بمديرية الدريهمي .



وشن طيران العدوان غارة شمال شارع الخمسين بمديرية الحالي وغارة بالقرب من جولة يمن موبايل في منطقة 7 يوليو بمديرية الحالي .



ولفت المصدر إلى أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا أكثر من 35 قذيفة مدفعية على ممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي ، واستهدفوا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة منازل وممتلكات المواطنين في قرية الشرف و أحياء سكنية بمنطقة كيلو16.



كما قصفت قوى الغزو والاحتلال منطقة 7 يوليو السكنية بعدد من قذائف المدفعية.



وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بعشر غارات جبل المفتاح بمديرية حيدان و بتسع غارات جبل عنم بمديرية سحار في محافظة صعدة ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

