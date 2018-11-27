المؤتمرنت -

منظمات دولية تُحذر من مخاطر تجويع اليمنيين

دعت منظمات إغاثة دولية عاملة في اليمن الولايات المتحدة إلى وقف دعمها العسكري للنظامين السعودي والاماراتي محملة واشنطن مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في اليمن خلال العقود المقبلة.



ونقلت اسوشييتد برس عن منظمات /أوكسفام/ و/كير/ و/لجنة الانقاذ الدولية/ ومنظمة /أنقذوا الأطفال/ و/مجلس اللاجئين النرويجي/ قولهم في بيان مشترك: إن “الدعم العسكري الأمريكي يطيل أمد الحرب في اليمن ومن خلال توفير هذا الدعم المكثف فإن الولايات المتحدة تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة على اليمن والمدنيون هم من يدفعون الثمن”.



وأضاف البيان: إن “14 مليون شخص عرضة لخطر الموت جوعا في اليمن إذا لم يتم تغيير النهج فورا” محذرا من خطر استخدام التجويع سلاحا ضد اليمنيين.



بدوره قال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الانقاذ الدولية ان الولايات المتحدة تغذي أزمة ذات عواقب وخيمة بالنسبة لملايين المدنيين.



وكشف مسح أجرته لجنة الانقاذ الدولية ان 75 بالمئة من مبيعات الامريكيين للنظامين السعودي والاماراتي هو من الأسلحة كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة /يوغوف/ للأبحاث ان 82 بالمئة يعتقدون أن على الكونغرس أن يصوت لانهاء أو تخفيض مبيعات الأسلحة إلى دول الخليج.



وتهدد المجاعة ملايين اليمنيين جراء الحصار على اليمن الذي تفرضه قوات تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي.



ويتعرض اليمن منذ مارس 2015 لعدوان التحالف السعودي الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة إلى أزمة انسانية على مختلف الصعد من حيث انتشار المجاعة والأمراض والأوبئة.