المؤتمرنت -

إغلاق 6 محال تجارية مخالفة لقوائم الأسعار المخفضة

اغلقت اللجنة المكلفة بالرقابة على الأسعار بأمانة العاصمة اليوم 6 محال تجارية كبيرة في عدد من مديريات امانة العاصمة بتهم التلاعب في أسعار مواد غذائية وسلع استهلاكية، ومخالفة التسعيرة الجديدة بعد الانخفاض اللافت في أسعار صرف العملة .



وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق تعميما للأجهزة المختصة بشأن تطبيق قائمة الأسعار للسلع الأساسية.



وحدد التعميم قائمة بأهم السلع الأساسية والمكملة التي تم إقرارها مع مستوردي ومنتجي المواد الأساسية.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل متابعة التخفيض وموافاة الأمانة والمحافظات ومكاتبها أولا بأول.



وأكد التعميم على أهمية دور المجالس المحلية في المحافظات والمديريات في الرقابة وتنفيذ قائمة الأسعار وضبط المخالفات والمتلاعبين بقوت المواطن من خلال متابعة تسليم القوائم على المحال والمولات التجارية وإشهارها للمستهلك وإحالة المخالفين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

