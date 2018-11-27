المؤتمرنت -

الذهب يتراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استقرار الدولار في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات على وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل ووسط تفاقم النزاع التجاري الأمريكي الصيني قبيل قمة مجموعة العشرين.ن.



وكان السعر الفوري للذهب قد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1220.97 دولارًا للأوقية في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1220.2 دولاراً للأوقية.



وحافظ مؤشر الدولار على مكاسبه اليوم وحوم قرب أعلى مستوياته منذ 15 نوفمبر تشرين الثاني.



وانخفضت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.217 دولار للأوقية.



وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 842.2 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1143.77 دولار للأوقية.