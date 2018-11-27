المؤتمرنت -

الكميم يلتقي ممثل اليونيسيف

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم اليوم ممثلة منظمة اليونيسيف لدی اليمن ميرشل ميلانو.



جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتصلة بتعزيز التعاون بين اليمن واليونيسيف في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية للرعاية الاجتماعية.



وتطرق الجانبان إلى التفاصيل المتعلقة بخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019م.



وأكد الوزير الكميم خلال اللقاء حرص الوزارة والحكومة علی تقديم أوجه الدعم والتسهيلات المتاحة لتعزيز أنشطة المنظمة .. منوها بالجهود المبذولة من قبل اليونيسيف لتعزيز التعاون والتنسيق مع القطاعات المختصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.



من جهتها أكدت ممثله منظمة اليونيسيف حرص المنظمة علی مواصلة أنشطتها في اليمن وتقديم الخدمات المتاحة للفئات المستهدفة.