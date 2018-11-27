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المؤتمر نت - قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع إن قوى العدوان أثبتت من خلال تصعيدها الأخير عدم جديتها في السلام والدخول في المشاورات التي تعد لها الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة

مصدر عسكري: تصعيد قوى العدوان يُثبت عدم جديتها للسلام
الثلاثاء, 27-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
مصدر عسكري: تصعيد قوى العدوان يُثبت عدم جديتها للسلام
قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع إن قوى العدوان أثبتت من خلال تصعيدها الأخير عدم جديتها في السلام والدخول في المشاورات التي تعد لها الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة وخاصة بعد زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى صنعاء والحديدة.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن طيران العدوان كثف من غاراته الجوية على عدد من المحافظات حيث شن 153 غارة خلال الأربعة أيام الماضية مستهدفا الممتلكات العامة والخاصة أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن مساء أمس 36 غارة على محافظات صعدة والحديدة وحجة منها 10 غارات على جبل المفتاح في حيدان وتسع غارات على جبل عنم بمديرية سحار.

ولفت المصدر إلى أن العدوان واصل غاراته على محافظة الحديدة حيث استهدف ثمان غارات قرى الشجن والكوعي والسولة بمديرية الدريهمي وشن غارتين على الجبلية بالتحيتا وغارتين على منطقة المنقم وغارة على جولة يمن موبايل كما شن غارتين إحداهما على منطقة كيلو 16.

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف منزل المواطن حسين الجماعي في قرية اليمنة بمنطقة الشعاب بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد ستة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين وشن غارة على مديرية مستبأ.








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