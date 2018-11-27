المؤتمرنت -

خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بالجوف والضالع

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدو السعودي في الجوف والضالع.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 1 على تجمع للمرتزقة في معسكر حلم بنقيل الخشبة محققا إصابة مباشرة.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على معسكر بالضحاكي خلال عملية نوعية على المعسكر التابع لعناصر تابعة لما تسمى القاعدة واغتنام خسة آليات عسكرية وأسلحة مختلفة ومصرع وإصابة عدد منهم وفرار من تبقى.



وأشار المصدر إلى تدمير آلية للمرتزقة في قانية بعبوة ناسفة ومصرع وجرح من عليها.



وأفاد المصدر بأن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة في معسكر سويقة بمديرية خب والشعف بالجوف، موقعاً قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.