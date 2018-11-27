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المؤتمر نت - دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأرجنتين إلى استخدام بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في تورط ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بجرائم ضد الإنسانية في اليمن

هيومن رايتس تدعو للتحقيق في جرائم آل سعود
الثلاثاء, 27-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
هيومن رايتس تدعو للتحقيق في جرائم آل سعود
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأرجنتين إلى استخدام بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في تورط ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان بجرائم ضد الإنسانية في اليمن وفي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش في تصريح لوكالة رويترز: إن المنظمة أرسلت طلبا بهذا الشأن إلى القاضي الاتحادي بالارجنتين أرييل ليخو نظرا لان ابن سلمان سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس ايريس هذا الأسبوع.

وأضافت ويتسون: “قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين على أمل أن يحققوا في تورط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين ومن بينهم جمال خاشقجي”.

ويشن النظام السعودي عدواناً مستمراً على اليمن منذ مارس عام 2015 تسبب بإزهاق أرواح عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين ودمار وخراب هائلين في البنية التحتية لليمن ولا سيما الصحية منها إضافة إلى انتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا وسط دعوات دولية ومناشدات كثرت مؤخراً حول ضرورة وقف هذا العدوان حتى من قبل حلفاء النظام السعودي.








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