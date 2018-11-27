المؤتمرنت -

مقتل وجرح عشرات المرتزقة في مواجهات بالبيضاء

قُتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدو السعودي اليوم في مواجهات عنيفة في قانية والضحاكي بمحافظة البيضاء.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي اللجان وأبناء القبائل كسروا زحف لمرتزقة العدو حاولوا التقدم إلى مواقع التباب السود والشبكة واليسبل بجبهة قانية، ما أسفر عن مصرع وإصابة 22 من المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يواصلون صد الزحوفات لمرتزقة العدوان على المواقع الإستراتيجية بجبهة قانية.



وأفاد المصدر بأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة على معسكر تابع لعناصر ما يسمى "القاعدة" في الضحاكي في مديرية البيضاء بعملية نوعية.



وأكد المصدر اغتنام 5 آليات وأسلحة مختلفة ومصرع وإصابة عدد من عناصر القاعدة الإرهابي وفرار من تبقى خلال العملية.