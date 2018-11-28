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المؤتمرنت -
طيران العدوان يشن 13 غارة على 3 محافظات
واصل طيران العدوان السعودي ومرتزقته استهداف منازل المواطنين و المنشئات العامة والخاصة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان دمر بغارة منزل مواطن غرب جولة السفينة بمديرية الحالي في محافظة الحديدة و شن غارتين شرق المديرية وغارة على منتجع الواحة، كما شن غارة على مدينة الشباب بشارع الـ90.
وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا بالرشاشات منطقتي الحالي والسلخانة ، واستهدفوا بالمدفعية شارع صنعاء وجامع الحمادي وفندقي الاتحاد و القمة في منطقة 7 يوليو السكنية .
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة صعدة غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح و خمس غارات على منطقة البقع.
وفي محافظة لحج شن طيران العدوان غارتين على منطقة كرش بمديرية القبيطة.
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