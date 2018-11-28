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المؤتمر نت - لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمرت عدد من آلياتهم بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية

مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية
الأربعاء, 28-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية
لقي العشرات من الغزاة والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون ودمرت عدد من آلياتهم بعمليات عسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل كسروا زحوف كبيرة على جبهتي ناطع وقانية في البيضاء مسنودة بقصف مدفعي وصاروخي وغطاء جوي كثيف.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة حاولوا الزحف باتجاه ناطع من ثلاثة مسارات هي البياض وعشار ووادي فضحة وتم التصدي لهم ولقي العشرات منهم مصرعهم بينهم قيادات وأصيب آخرون.

وذكر المصدر أن الزحف الثاني كان باتجاه قانية من ثلاثة مسارات هي اليسبيل شعب أبي طالب وحوران وشعب المصياد حيث قتل وأصيب أكثر من 30 مرتزق بينهم قيادات.

وفي جبهة قانية أيضاً استهدفت مدفعية الجيش تجمعات المرتزقة في الكمب والكريبات، وتم استدراج مجاميع أخرى من المرتزقة إلى حقل ألغام في البياض وسقط العشرات منهم بين قتيل وجريح، مشيراً إلى أن أبطال الجيش واللجان قاموا بمحاصرة مجاميع من المرتزقة في شعب المصياد وشعب أبي طالب.

وتمكن الجيش اليمني وبمساندة اللجان وأبناء القبائل من السيطرة وتطهير معسكر تابع لما يسمى القاعدة في منطقة الضحاكي كان يستخدم لتنفيذ عمليات إرهابية وإقلاق للسكينة العامة، مبيناً أن العشرات من الإرهابيين لقوا مصرعهم وتم اغتنام أسلحة وخمس آليات خلال العملية.

واستهدفت عملية هجومية للجيش واللجان مواقع المرتزقة في قانية وأسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم بينهم قيادات وفرار من تبقى، وتم تدمير آلية للمرتزقة بالجبهة نفسها ومصرع وجرح من كانوا على متنها.

وأشار المصدر إلى إفشال محاولة تقدم للمرتزقة في كيلو16 بالساحل الغربي وأسفرت عن مصرع وجرح اعداد منهم، وقتل وجرح عدد من المرتزقة بتفجير بالمنطقة نفسها، واستهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة غرب التحيتا محققاً إصابات مباشرة، فيما تم تدمير مدرعة وآلية للغزاة والمرتزقة بالمنطقة نفسها.

وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في مفرق الوازعية أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتم اغتنام أسلحة مختلفة وفرار من تبقى منهم.

وتم كسر زحف للمرتزقة في جبهة القحيفة بمديرية المعافر وأسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة في معسكر سويقة بـخب والشعف في محافظة الجوف، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة في معسكر حلم بنقيل الخشبة في الضالع بصاروخ زلزال1.

وفي حرض كسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً للمرتزقة باتجاه المزرق أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأفاد المصدر أن قصفاً مدفعياً استهدف تجمعات للمرتزقة في منطقة الفرع بنجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتم إعطاب آلية عسكرية لهم، وتم قصف تجمعات آخرى في صحراء البقع ورقابة الخشباء، كما تم استهداف تجمعات للمرتزقة في صحراء اﻷجاشر بعدد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة.

وفي نجران قصفت المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة السديس، وتم إطلاق ثلاثة صواريخ زلزال1 على تجمعاتهم بالمنطقة نفسها، فيما لقي القيادي المرتزق أشرف رزاز المخلافي قائد احدى السرايا التابعة للمرتزقة مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة البقع.

وحسب المصدر قصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق وقبالة جبل الدود، وتم استهداف دبابة إبرامز سعودية شرق الخوبة بصاروخ موجه، كما تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم قبالة جبل قيس.

وكسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً واسعاً للمرتزقة قبالة جبل قيس وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون أي تقدم.

وأفاد المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ زلزال 1 على تجمعات الغزاة والمرتزقة خلف وعوع بجيزان، وتم استهداف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغرب مجازة بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية.

ووفقاً للمصدر كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً للغزاة والمرتزقة جنوب الربوعة بجيزان مسنوداً من طيران الأباتشي.








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