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المؤتمر نت - اقرت شركة النفط اليمنية اليوم الاربعاء تخفيضا جديدا في اسعار المشتقات النفطية، عالميا، على إثر تراجع اسعار العملة، وحرصا من وزارة النفط على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين

تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية
الأربعاء, 28-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية
اقرت شركة النفط اليمنية اليوم الاربعاء تخفيضا جديدا في اسعار المشتقات النفطية، عالميا، على إثر تراجع اسعار العملة، وحرصا من وزارة النفط على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، بسبب الظروف الراهنة والحصار الذي فرضته قوى العدوان.

وقررت شركة النفط تخفيض سعر الدبة البنزين سعة 20 لترا إلى 8700 ريال ، وبيع الدبة الديزل سعة 20 لترا بمبلغ 9500 ريال، ابتداء من صباح السبت القادم 1 ديسمبر 2018م،

واكدت الشركة مجددا اعتزامها اعادة النظر في الاسعار، وتخفيض اسعار المشتقات النفطية إلى أقل حد ممكن في حال تمكنت من ادخال شحنات جديدة بالاسعار المخفضة .








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