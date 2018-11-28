المؤتمرنت -

المؤتمر يدين حجب قناة المسيرة ويعلن التضامن معها

دان القطاع الإعلامي بالمؤتمر الشعبي العام واستنكر حجب بث قناة المسيرة والمسيرة مباشر الناطقة باسم حركة أنصار الله على مدار النايل سات.



واعتبر قطاع الإعلام بالمؤتمر أن هذا الحجب يمثل انتهاكا فاضحا وصارخا لحرية الرأي والتعبير الذي تضمنه وتكفله مختلف المواثيق والأعراف الدولية،خصوصا وأنها ليست المرة التي يتم فيها حجب القنوات اليمنية المقاومة للعدوان حيث سبق وتم حجب قناة اليمن اليوم وقناة المسيرة وقناة الساحات ،وهو الأمر الذي يعد دليلا على مدى الهزيمة التي يعيشها تحالف العدوان بقيادة السعودية وخوفه من الإعلام الوطني المقاوم والفاضح لهمجيته وانتهاكاته وجرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا اليمني العظيم لما يقارب أربع سنوات .



وأكد قطاع إعلام المؤتمر التضامن مع الزملاء في قناة المسيرة والمسيرة مباشر ،داعيا وسائل الإعلام العربية والدولية وكافة المنظمات المعنية والمهتمة بدعم حرية الرأي والتعبير إلى إدانة هذا العمل ورفضه والوقوف ضده .

