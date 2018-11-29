المؤتمرنت -

العدوان يواصل قصفه الإجرامي على الحديدة وصعدة

استهدف طيران العدوان السعودي ومرتزقته منازل وممتلكات المواطنين في محافظتي الحديدة وصعدة بسلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن غارتين لطيران العدوان استهدفتا منزل أحد المواطنين في قرية السيالية في منطقة كيلو16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة ، وشن الطيران سبع غارات على مناطق متفرقة في مديرية حيس.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا منازل وممتلكات المواطنين بقذائف الهاون في منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين بمديرية الحالي.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم ، فيما شن الطيران المعادي غارة على منطقة القد بمديرية رازح في محافظة صعدة.