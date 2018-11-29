الخميس, 29-نوفمبر-2018 الساعة: 03:21 م - آخر تحديث: 03:11 م (11: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات الداخلية وماوراء الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية

قوات الجيش اليمني تواصل تحقيق الانتصارات الميدانية
الخميس, 29-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
قوات الجيش اليمني تواصل تحقيق الانتصارات الميدانية
واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات الداخلية وماوراء الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بدفعة من صواريخ بدر1P مهبط مروحيات الأباتشي وسكن الطيارين في بير عسكر بنجران ،مؤكداً مصرع طيارين وتدمير عدة طائرات أباتشي ونشوب حريق لمخازن تسليح الأباتشي.

ولفت المصدر إلى إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر وإصابات مباشرة، كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغرب مجازة في عسير وإصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم غرب مجازة.

وفي جيزان كسر أبطال الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة قبالة جبل قيس استمر لعدة ساعات دون أي تقدم وأسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.

وأوضح المصدر أن عملية إغارة على مواقع للمرتزقة غرب الدريهمي في الساحل الغربي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وذلك رداً على استهداف مدفعية المرتزقة منازل المواطنين في المدينة ، وتم إعطاب آلية بقصف مدفعي.

وأكد المصدر مصرع وإصابة العديد من الغزاة والمرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الجبلية بمديرية التحيتا وهروب عدد من الآليات ، كما تم إعطاب رشاش عيار 12.7 بسلاح مناسب في المنطقة نفسها.

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة بتفجير استهدفهم أثناء محاولة تسللهم شرق عنبرة في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف، وقتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم خلف مجمع المتون.

وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من على متنها في كمين شمال طيبة الاسم.

وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في قهبان بجبهة الكدحة في مديرية المعافر ومقتل وجرح أعداد منهم ولاذ من تبقى بالفرار.

وقال المصدر إنه تم تفجير خمس عبوات ناسفة بمجموعات من المرتزقة في محافظة البيضاء وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.

وأضاف أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة غرب مثلث عاهم في جبهة حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: قصف جوي ومدفعي للعدوان على الحديدة ( خارطة تفاعلية)
أخبار: تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية
رياضة: ريال مدريد يهزم روما ويتأهلان معاً
أخبار: شرف يناقش مع اندرو جيلمور مستجدات الوضع الإنساني
عربي ودولي: مقتل 22 شخصا بانفجار شمالي الصين
اقتصاد: الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين
أخبار: مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على 3 محافظات
اقتصاد: الدولار يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين
رياضة: تسيسكا موسكو يودع دوري الأبطال
رياضة: نيوكاسل يهزم بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة في مواجهات بالبيضاء
أخبار: هيومن رايتس تدعو للتحقيق في جرائم آل سعود
أخبار: خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بالجوف والضالع
أخبار: مصدر عسكري: تصعيد قوى العدوان يُثبت عدم جديتها للسلام
أخبار: إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنية
أخبار: الكميم يلتقي ممثل اليونيسيف
اقتصاد: الذهب يتراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي
أخبار: إغلاق 6 محال تجارية مخالفة لقوائم الأسعار المخفضة
أخبار: منظمات دولية تُحذر من مخاطر تجويع اليمنيين
أخبار: طيران العدوان يشن 26 غارة على 3 محافظات
أخبار: 6 شهداء و3 جرحى بقصف العدوان منزلاً في حجة
فنون ومنوعات: وفاة الممثل المصري عادل أمين
أخبار: خسائر في صفوف المرتزقة بهجومين في البيضاء
اقتصاد: إرتفاع سعر الذهب إلى 1226 دولار للاوقية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018