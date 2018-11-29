المؤتمرنت -

قوات الجيش اليمني تواصل تحقيق الانتصارات الميدانية

واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات الداخلية وماوراء الحدود خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية استهدفت بدفعة من صواريخ بدر1P مهبط مروحيات الأباتشي وسكن الطيارين في بير عسكر بنجران ،مؤكداً مصرع طيارين وتدمير عدة طائرات أباتشي ونشوب حريق لمخازن تسليح الأباتشي.



ولفت المصدر إلى إطلاق صاروخي زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر وإصابات مباشرة، كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب وغرب مجازة في عسير وإصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن عدداً من المرتزقة قتلوا وجرحوا في عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم غرب مجازة.



وفي جيزان كسر أبطال الجيش واللجان زحفاً للمرتزقة قبالة جبل قيس استمر لعدة ساعات دون أي تقدم وأسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.



وأوضح المصدر أن عملية إغارة على مواقع للمرتزقة غرب الدريهمي في الساحل الغربي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وذلك رداً على استهداف مدفعية المرتزقة منازل المواطنين في المدينة ، وتم إعطاب آلية بقصف مدفعي.



وأكد المصدر مصرع وإصابة العديد من الغزاة والمرتزقة بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الجبلية بمديرية التحيتا وهروب عدد من الآليات ، كما تم إعطاب رشاش عيار 12.7 بسلاح مناسب في المنطقة نفسها.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة بتفجير استهدفهم أثناء محاولة تسللهم شرق عنبرة في جبهة حام بمديرية المتون محافظة الجوف، وقتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم خلف مجمع المتون.



وتم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع من على متنها في كمين شمال طيبة الاسم.



وفي محافظة تعز نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في قهبان بجبهة الكدحة في مديرية المعافر ومقتل وجرح أعداد منهم ولاذ من تبقى بالفرار.



وقال المصدر إنه تم تفجير خمس عبوات ناسفة بمجموعات من المرتزقة في محافظة البيضاء وسقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.



وأضاف أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة غرب مثلث عاهم في جبهة حرض وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.