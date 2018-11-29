الخميس, 29-نوفمبر-2018 الساعة: 03:21 م - آخر تحديث: 03:11 م (11: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأمريكية

الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأمريكية
الخميس, 29-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأمريكية
انخفض الدولار مقابل بقية العملات الرئيسية اليوم الخميس حيث فسرت الأسواق تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن سعر الفائدة أقل من مستوى الحياد بقليل كمؤشر على قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 96.64 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع.

وفاجأ باول الأسواق يوم الأربعاء عندما لمح إلى أن سعر الفائدة القياسي البالغ اثنين إلى 2.25 بالمئة ”أقل بقليل فقط“ من النطاق الواسع لتقديرات المستوى المحايد والذي كان في سبتمبر أيلول بين 2.5 و3.5 بالمئة.

ويخالف هذا تعليقات باول في أكتوبر تشرين الأول عندما قال إن سعر الفائدة ”يبعُد كثيرا عن المستوى المحايد في الوقت الراهن“.

ووحسب رويترز، تراجع الدولار على نطاق واسع، حيث انخفض 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 113.25 ين بينما نزل 0.25 أمام اليورو.

وسجل اليورو 1.1394 دولار بعدما لامس 1.13975 دولار وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2830 دولار لكنه انخفض 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 88.81 بنس.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: قصف جوي ومدفعي للعدوان على الحديدة ( خارطة تفاعلية)
أخبار: تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية
رياضة: ريال مدريد يهزم روما ويتأهلان معاً
أخبار: شرف يناقش مع اندرو جيلمور مستجدات الوضع الإنساني
عربي ودولي: مقتل 22 شخصا بانفجار شمالي الصين
اقتصاد: الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين
أخبار: مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على 3 محافظات
اقتصاد: الدولار يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين
رياضة: تسيسكا موسكو يودع دوري الأبطال
رياضة: نيوكاسل يهزم بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة في مواجهات بالبيضاء
أخبار: هيومن رايتس تدعو للتحقيق في جرائم آل سعود
أخبار: خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بالجوف والضالع
أخبار: مصدر عسكري: تصعيد قوى العدوان يُثبت عدم جديتها للسلام
أخبار: إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنية
أخبار: الكميم يلتقي ممثل اليونيسيف
اقتصاد: الذهب يتراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي
أخبار: إغلاق 6 محال تجارية مخالفة لقوائم الأسعار المخفضة
أخبار: منظمات دولية تُحذر من مخاطر تجويع اليمنيين
أخبار: طيران العدوان يشن 26 غارة على 3 محافظات
أخبار: 6 شهداء و3 جرحى بقصف العدوان منزلاً في حجة
فنون ومنوعات: وفاة الممثل المصري عادل أمين
أخبار: خسائر في صفوف المرتزقة بهجومين في البيضاء
اقتصاد: إرتفاع سعر الذهب إلى 1226 دولار للاوقية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018