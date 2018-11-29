المؤتمرنت -

الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأمريكية

انخفض الدولار مقابل بقية العملات الرئيسية اليوم الخميس حيث فسرت الأسواق تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن سعر الفائدة أقل من مستوى الحياد بقليل كمؤشر على قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة المستمرة منذ ثلاثة أعوام.



ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 96.64 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع.



وفاجأ باول الأسواق يوم الأربعاء عندما لمح إلى أن سعر الفائدة القياسي البالغ اثنين إلى 2.25 بالمئة ”أقل بقليل فقط“ من النطاق الواسع لتقديرات المستوى المحايد والذي كان في سبتمبر أيلول بين 2.5 و3.5 بالمئة.



ويخالف هذا تعليقات باول في أكتوبر تشرين الأول عندما قال إن سعر الفائدة ”يبعُد كثيرا عن المستوى المحايد في الوقت الراهن“.



ووحسب رويترز، تراجع الدولار على نطاق واسع، حيث انخفض 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 113.25 ين بينما نزل 0.25 أمام اليورو.



وسجل اليورو 1.1394 دولار بعدما لامس 1.13975 دولار وهو أعلى مستوى في نحو أسبوع.



وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2830 دولار لكنه انخفض 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 88.81 بنس.