المؤتمرنت -

ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار إثر تصريحات تنبئ بالتيسير النقدي من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.



وفي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1225.34 دولار للأوقية (الأونصة) في أكبر مكاسبه المئوية ليوم واحد منذ 16 نوفمبر تشرين الثاني.



وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1225.1 دولار للأوقية.



وزادت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.36 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1174.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1186.3 دولار في الجلسة السابقة.



وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 829.10 دولار للأوقية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 809.50 دولار أمس الأربعاء.