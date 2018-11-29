المؤتمرنت -

توزيع 171 شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة

وزعت الشركة اليمنية للغاز اليوم 171 دينا غاز منزلي لعقال الحارات في الأحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه على المواطنين.



وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنه تم تموين المطاعم عبر 20 دينا توزع بصورة مباشرة.



وأكد البيان استمرار تشغيل محطات الشركة بمحافظات عمران وذمار والحديدة، وكذا تشغيل محطات خاصة في محافظات صعدة، إب وتعز والبيع بسعر 2100 ريال للأسطوانة.



ولفت البيان إلى أن عدد قاطرات الغاز المرحلة من صافر 54 قاطرة منها 16 قاطرة لأمانة العاصمة و38 لبقية المحافظات.