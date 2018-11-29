الخميس, 29-نوفمبر-2018 الساعة: 04:54 م - آخر تحديث: 04:43 م (43: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
عاجل: بيان هام صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (نص البيان)
المؤتمرنت
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
هكذا ردّ أبوراس على ناطق العدوان
توفيق الشرعبي
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
كيف‮ ‬جاء‮ ‬المؤتمر‮.. ‬وهل‮ ‬سيستمر؟
حسين‮ ‬حازب
في‮ ‬ذكرى‮ ‬التأسيس‮ ‬الـ36‮:‬ المؤتمر‮.. ‬استلهام‮ ‬الماضي‮ ‬لاستشراف‮ ‬المستقبل
بقلم‮ السفير/ ‬يحيى‮ ‬السياغي
المؤتمر‮.. ‬يمني‮ ‬الهوى‮ ‬والهوية‮ ‬
رجاء‮ ‬الفضلي
حزب‮ ‬الحكمة‮ ‬بين‮ ‬عهدين
عبدالجبار‮ ‬سعد‮
أخبار
المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والوفد المرافق له، الذي يزور بلادنا للاطلاع على الوضع الإنساني

شرف يستعرض مع لوكوك المعاناة الانسانية لليمنيين
الخميس, 29-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
شرف يستعرض مع لوكوك المعاناة الانسانية لليمنيين
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، والوفد المرافق له، الذي يزور بلادنا للاطلاع على الوضع الإنساني في ظل التحديات والمعوقات جراء العدوان.

وتطرق اللقاء إلى حجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني في مختلف نواحي الحياة والتي جاءت في إطار سياسة ممنهجة لدول العدوان لغرض خنق المواطن، وما يتعرض له من قتل وتنكيل و حصار شامل، ومن ذلك الاستهداف العسكري الممنهج لميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة الأساسي لأكثر من 85% من اليمنيين، ما خلق ما بات يعرف بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وفي اللقاء أكد وزير الخارجية ضرورة إنهاء العدوان والجنوح إلى السلام كطريق حقيقي للحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.

وجدد التأكيد على دعم القيادة السياسية ممثلة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني للجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأشار الوزير شرف إلى حرص القيادة السياسية على تحقيق التسوية السلمية العادلة انطلاقاً من حرصها على وقف معاناة اليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية .

كما أكد على حرص السلطات اليمنية تقديم كافة التسهيلات الرامية لإنجاح عمل المنظمات والمكاتب والبرامج الإنسانية العاملة في بلادنا بما يضمن تمكينها من تقديم كافة الخدمات والمساعدات المتاحة للمواطنين.

من جانبه أشار لوكوك، إلى تقديره لما تقدمه السلطات اليمنية من تعاون وتنسيق وجهود لتسهيل العمل الإنساني.

وجدد التأكيد على أهمية تجنيب ميناء الحديدة أي تدمير أو وقف لأنشطته لما لذلك من أثر خطير على حياة المواطنين اليمنيين..وقال" إن إنهاء معاناة اليمنيين مرتبط بتحقيق سلام شامل في اليمن".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: محمد إمام يؤدي بطولة "هوجان" في رمضان
رياضة: برشلونة يحسم الصدارة.. باريس يسقط ليفربول
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار
اقتصاد: الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأمريكية
أخبار: المؤتمر يدين حجب قناة المسيرة ويعلن التضامن معها
أخبار: قصف جوي ومدفعي للعدوان على الحديدة ( خارطة تفاعلية)
أخبار: تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية
رياضة: ريال مدريد يهزم روما ويتأهلان معاً
أخبار: شرف يناقش مع اندرو جيلمور مستجدات الوضع الإنساني
عربي ودولي: مقتل 22 شخصا بانفجار شمالي الصين
اقتصاد: الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين
أخبار: مصرع العشرات من الغزاة والمرتزقة بعمليات عسكرية
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على 3 محافظات
اقتصاد: الدولار يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين
رياضة: تسيسكا موسكو يودع دوري الأبطال
رياضة: نيوكاسل يهزم بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز
أخبار: مقتل وجرح عشرات المرتزقة في مواجهات بالبيضاء
أخبار: هيومن رايتس تدعو للتحقيق في جرائم آل سعود
أخبار: خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بالجوف والضالع
أخبار: مصدر عسكري: تصعيد قوى العدوان يُثبت عدم جديتها للسلام
أخبار: إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنية
أخبار: الكميم يلتقي ممثل اليونيسيف
اقتصاد: الذهب يتراجع قبيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي
أخبار: إغلاق 6 محال تجارية مخالفة لقوائم الأسعار المخفضة
أخبار: منظمات دولية تُحذر من مخاطر تجويع اليمنيين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2018