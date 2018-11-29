المؤتمرنت -

استشهاد امرأة مسنة في صعدة بغارة للعدوان

استشهدت امرأة مسنة اليوم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء غارات شنها قبل يومين طيران العدوان السعودي على منطقة شعبان بمديرية رازاح.



وأوضح مصدر أمني بصعدة أن امرأة مسنة استشهدت اليوم متأثرة بجراحها البليغة التي أصيبت بها جراء غارات العدوان التي استهدفت منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن اليوم ثلاث غارات على قاطرة وسيارة في منطقة نشور بمديرية الصفراء ما أدى إلى تدميرهما وتضرر عدد من المنازل.



وأشار إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع المواطنين في مديرية منبه الحدودية.