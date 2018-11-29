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المؤتمر نت - أغلقت اللجان المكلفة بالرقابة على الأسعار بمحافظة إب اليوم 20 مولا ومحالا تجاريا وشركات أدوية ومطاعم لعدم التزامها بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة

إغلاق 20 محلاً تجارياً مخالفاً لقوائم الأسعار بإب
الخميس, 29-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
إغلاق 20 محلاً تجارياً مخالفاً لقوائم الأسعار بإب
أغلقت اللجان المكلفة بالرقابة على الأسعار بمحافظة إب اليوم 20 مولا ومحالا تجاريا وشركات أدوية ومطاعم لعدم التزامها بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.

وبهذا الصدد اطلع وكيل محافظة إب لشؤون الصناعة والتجارة قاسم المساوى ومساعد مدير مديرية الظهار الدكتور ماهر مياس، على أسعار المواد الغذائية والأساسية ومدى التزام المولات التجارية بالأسعار المخفضة.

وأكد المساوى استمرار حملة النزول الميداني للرقابة على الأسعار في مختلف مديريات المحافظة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار .. مثمنا جهود مكتب الصناعة واللجان الرقابية، ودورها في ضبط الأسعار وإلزام التجار بالأسعار المحددة.

فيما أكد الدكتور مياس أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وفقاً للقانون .. منوها بدور مالكي المحال التجارية والشركات التي التزمت بقوائم الأسعار بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف.








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