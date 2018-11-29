المؤتمرنت -

مجلس الشيوخ يصوت لإنهاء الدعم الأميركي للحرب على اليمن

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالموافقة على إحالة مشروع قانون ينهي وقف الدعم الامريكي للسعودية في عدوانها على اليمن الى لجنة الشؤون الخارجية.



ويدعو المشروع الحكومة الأميركية إلى إنهاء الدعم العسكري للسعودية في ما يتعلق بالحرب في اليمن، ويشترط على البيت الأبيض الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إن أراد التدخل في الحرب أو توفير دعم للسعودية فيها.



وصوت 63 سيناتورًا جمهوريًا وديموقراطيًا لصالح هذا إلاجراء مما أتاح لمشروع القرار بأن يتجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ.



وسيحال مشروع القرار إلى تصويت إجرائي اليوم الخميس، قبل المناقشات والتصويت النهائي الذي قد يحصل الأسبوع المقبل.



ويشكل التصويت تحدّيا للبيت الأبيض بعد أن أعطت غالبيّة كبيرة في مجلس الشيوخ الضوء الأخضر لكي يُحال إلى النقاش، مشروع قرار يُنهي الدعم العسكري الأميركي لتحالف العدوان السعودي في اليمن.