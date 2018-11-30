المؤتمرنت -

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد الاستقلال 30 نوفمبر

تطل علينا اليوم الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال المجيد الذي تحقق في الثلاثين من نوفمبر عام 1967م بفضل تضحيات شعبنا اليمني الجسام وبطولات رجاله وثواره العظام.



نحتفل اليوم بالعيد الـ51 للاستقلال الوطني وطرد آخر جندي بريطاني عن تراب وطننا الحبيب ليجسد ذلك عظمة الانتصار للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.



وبهذه المناسبة يتقدم المؤتمر الشعبي العام بأصدق التهاني والتبريكات لكافة أبناء الشعب اليمني الواحد وفي مقدمتهم أبناء وأسر الشهداء والمناضلين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل نيل الوطن لاستقلاله وطرد الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب وطننا اليمني لـ 128عاماً.



إن المؤتمر الشعبي العام يجدد رفضه لكل أشكال الانتهاك لسيادتنا الوطنية من قبل قوى العدوان والاحتلال، ويؤكد ان تواجد القوات الأجنبية في بعض مناطق البلاد هي شكل من اشكال الغزو والاحتلال الذي يملك شعبنا كامل الحق لمقاومتها وطردها انطلاقا من كل القيم والمبادئ والمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل لكل شعب الدفاع عن سيادته واستقلاله وحقه في مواجهة الغزاة والمحتلين.



ويحيي المؤتمر الشعبي العام مواقف أبناء المحافظات الواقعة تحت الاحتلال ضد الغزاة والمحتلين ويشيد برفضهم لمخططات العدوان الرامية لنهب ثروات شعبنا، وانتهاك سيادتنا باقتطاع أجزاء من أراضينا، أو إنشاء مشاريع خاصة بدول العدوان عبرها كما هو الحال في محافظة المهرة التي يسجل أبناؤها صورة ناصعة من صور المقاومة للمحتل ،كما يشيد بالمواقف الوطنية التي يجترحها أبناء محافظة شبوة في إدارة محافظتهم ويؤكد التضامن الكامل معهم، ويدعو في الوقت نفسه كافة أبناء تلك المحافظات الخاضعه لهيمنة الغزاة والمعتدين مواجهة قوى العدوان التي تصادر حقهم في الحرية والسيادة والاستقلال.



إن المؤتمر الشعبي العام يجدد التمسك بأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر و 30 نوفمبر وما حققتها من منجزات عظيمة لشعبنا اليمني على رأسها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وسيظل يسعى لحل كافة الأزمات والمشاكل التي يعانيها الوطن بانتهاج مبدأ الحوار والشراكة الوطنية بين مختلف القوى السياسية.



التحية والتقدير لكل المناضلين الأحرار الذين صنعوا فجر الإستقلال ـ الثلاثين من نوفمبر ـ ولشهداء الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان الغاشم والشفاء العاجل للجرحى.



المجد والخلود والنصر لشعبنا اليمني العظيم الصامد والمقاوم



صادر عن المؤتمر الشعبي العام

صنعاء الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018م