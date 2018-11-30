المؤتمرنت -

العدوان السعودي يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

يواصل العدوان السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح 18 بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي ومدفعي وغارات شنها طيرانه على 5 محافظات.



وأوضح مصدر أمني أن ثمانية مواطنين بينهم امرأتان أصيبوا، وثلاثة منهم حالتهم خطيرة جراء غارة على منزل في قرية الكرامة بالجاح، كما أصيبت طفلة ودمر حفار مياه تابع لأحد المواطنين بغارة في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان 13 غارة على مزارع وممتلكات المواطنين جنوب وغرب وريف مديرية التحيتا، فيما استهدفت مدفعية المرتزقة منازل ومزارع وممتلكات المواطنين في منطقة السويق وجنوب التحيتا.



وأكد المصدر استشهاد امرأة مسنة متأثرة بجراحها جراء غارة لطيران العدوان على منطقة شعبان بمديرية رازح وأصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين وتضرر عدد من المنازل إثر ثلاث غارات على قاطرة وسيارة في منطقة نشور بمديرية الصفراء محافظة صعدة.



كما أصيب مواطنان اثنان وطفلة بقصف صاروخي سعودي مكثف على منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية، وشن الطيران غارة على سيارة مواطن بالطريق العام غرب مديرية حيدان ، وست غارات بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم.



وأشار المصدر إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر من أبناء القفلة عمران في استهداف العدوان لسيارتهما في منطقة العصاودة بمديرية مستبأ في محافظة حجة، وشن الطيران المعادي سبع غارات على مديريتي حرض وميدي.



وذكر المصدر أن امرأتين أصيبتا باستهداف قناصة المرتزقة في منطقة الحوامرة بمحافظة لحج.



وفي محافظة البيضاء شن طيران العدوان غارتين على قانية.