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المؤتمر نت - حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية

انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
الجمعة, 30-نوفمبر-2018
المؤتمرنت -
انتصارات ميدانية وتقدم للجيش في مختلف الجبهات
حقق أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 بي على تجمعات للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي وحقق هدفه بدقة عالية.

وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية نفذا عملية مشتركة استهدفت تجمعات كبيرة للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي رداً على تصعيد قوى العدوان.

وفي جيزان تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس وإصابات مباشرة ، أما في نجران أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في الصوح قبالة نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح المصدر أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدداً من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب في عسير.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في القتب بمديرية نهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية إغارة على مواقعهم وأرتابهم في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، كما سقط آخرون بين قتيل وجريح في تفجير استهدفهم بالجبهة نفسها.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية طهروا عدداً من المواقع الاستراتيجية من المرتزقة في جبهة القبيطة بمحافظة لحج في عملية هجومية كبدوهم خلالها خسائر في العديد والعتاد.

وفي محافظة الجوف تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبهة حام بمديرية المتون، واستهدفت المدفعية مواقع للمرتزقة في مديرية الغيل محققة إصابات مباشرة، كما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف ومصرع وإصابة من كانوا على متنها.

وذكر المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية في منطقة كزم بـمديرية جبل حبشي في محافظة تعز ومصرع وإصابة من على متنها، مبيناً أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للمرتزقة في مثلث عاهم بمديرية حرض وتجمعات في مديرية حيران محققة إصابات مباشرة.

وتم تدمير آلية عسكرية ومصرع من عليها وإعطاب آليتين بقصف مدفعي في حيران.








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