المؤتمرنت -

مؤتمر سقطرى يُهنئ ابوراس بعيد الاستقلال

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ51 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر، من قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى.



وقال في البرقية: تهنئ قياده المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى. الأخ الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين بعيد الاستقلال الوطني المجيد في 30 من نوفمبر 1967 وإلى كافه الأخوه أعضاء اللجنه العامه واللجنة الدائمة والأخوة رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجمهوريه وإلى الشعب اليمني العظيم نهنئكم بهذه المناسبه الوطنيه العظيمه الذي تحقق فيه الاستقلال الوطني الناجز ضد المستعمر البريطاني المحتل لأرض الوطن الذي جتم على شعبنا اليمني المكافح 129 عاما من الظلم والاستبداد والطغيان والفقر والمرض والجوع وباراده حركات التحرر الوطني من الجبهة القوميه وجبهة التحرير وكل المناضلين الثوره في دحر المستعمر من أرض جنوب اليمن المحتل وطرد آخر جندي بريطاني من عدن الباسله الذي تحقق على أرضها النصر بفضل مناضلين الثوره اليمنية الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي من أجل الحريه والاستقلال من النظام الاستعماري البغيض وتحقق ذلك النصر بعد تقديم كوكبة من قوافل الشهداء في سبيل تضحية من أجل قضيه الوطن



وأضافت البرقية: اليوم نستشعر بالفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنيه التاريخيه من حياه شعبنا اليمني العظيم الذي سطر فيه اروع ملاحم البطوله والفداء لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.



وتابعت البرقية: نؤكد بأن الوطن سينتصر على أعدائه في الداخل والخارج من هذه الحرب الطاحنة الذي راح ضحيتها العديد من الشهداء والابرياء دفاعا عن كرامه وعزة الوطن. في سبيل إيجاد الحريه والمساواة والعدالة الاجتماعيه والقضاء على العملاء والمرتزقه الذين باعوا أنفسهم للشيطان من اجل كسب المال الحرام والتآمر على الوطن وقتل الأطفال والنساء وكبار السن بدم بارد دون مبرر في هذه الحرب الظالمة ضد الانسانيه في وطننا اليمني... والله ولي التوفيق





اخوكم سعيد مسعود عوض الجريري

القائم باعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى