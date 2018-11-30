المؤتمرنت -

الدولار يرتفع مع اقتراب اجتماع ترامب ورئيس الصين

ارتفع الدولار اليوم الجمعة مع ترقب السوق بقلق لنتائج المباحثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ مطلع الأسبوع المقبل والتي قد يتحدد في ضوئها ما إذا كانت التوترات التجارية بين البلدين ستتصاعد.



وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 96.99، مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الخميس، عندما بلغ 96.626.



وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.13626 دولار، بينما ارتفع الدولار بعض الشيء إلى 113.53 ين.



وانخفض الاسترليني بنحو 0.4 بالمئة إلى 1.2752 دولار أمريكي.



