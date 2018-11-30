المؤتمرنت -

إغلاق 10 محال تجارية ومحطتي وقود بالمحويت

أغلقت السلطات المعنية في محافظة المحويت 10 محلات تجارية ومحطتي وقود لثبوت مخالفتها للأسعار الرسمية الجديدة.



وأوضح مدير مكتب الصناعة بالمحافظة علي الصوفي أن فرق الحملة الميدانية للرقابة علي الأسعار أغلقت تسع محلات بيع تجزئة ومحل جملة ومحطة وقود في مديرية جبل المحويت ومحطة أخري في مديرية الخبت.. كما حررت تسعة محاضر مخالفات بحق عدد من التجار في مديرية شبام كوكبان لعدم إشهار وثيقة الأسعار الرسمية.



وأكد الصوفي استمرار عمل لجان الرقابة والتفتيش في الأسواق التجارية ومناطق البيع في مركز المحافظة والمديريات لضبط المخالفين للأسعار..مثمنا جهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية وأجهزة الأمن في دعم إنجاح الحملة الميدانية.