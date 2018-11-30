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العدوان يستهدف شبكة الاتصالات في البيضاء

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم شبكة الاتصالات في منطقة حوران بمحافظة البيضاء.



وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين على شبكة الاتصالات في منطقة حوران في قانية.















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