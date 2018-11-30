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أخبار
العدوان يستهدف شبكة الاتصالات في البيضاء
الجمعة, 30-نوفمبر-2018
المؤتمرنت
-
العدوان يستهدف شبكة الاتصالات في البيضاء
استهدف طيران العدوان السعودي اليوم شبكة الاتصالات في منطقة حوران بمحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين على شبكة الاتصالات في منطقة حوران في قانية.
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