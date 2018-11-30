المؤتمرنت -

مصرع عشرات المرتزقة بكسر زحفين في جيزان

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل اليوم من كسر زحفين لمرتزقة العدو السعودي بقطاع جيزان.



وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن وحدات متخصصة في الجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل فجرت عدد من العبوات الناسفة بتجمعات المرتزقة أثناء محاولتهم التسلل على جبل تويلق، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.



وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية قصفت مركز ضهاي العسكري السعودي بثلاثة صواريخ كاتيوشا، محققة إصابات دقيقة في المركز.



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال انكسار زحف لهم شرق جبل جحفان.



وأشار المصدر إلى أن الزحف استمر من الصباح إلى بعد الظهر بإسناد الطيران الحربي والأباتشي والاستطلاع دون تحقيق أي تقدم.



