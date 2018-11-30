المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الحاج عبده الاسدي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج عبده احمد الاسدي، والذي كان احد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمديرية عتمة محافظة ذمار.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى المستشار احمد الاسدي، والى محمد عبده احمد الاسدي وإخوانه، وكافة آل الأسدي، بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا اليه راجعون