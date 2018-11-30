المؤتمرنت -

مؤتمر امانة العاصمة يُهنئ ابو راس بالعيد الـ51 للاستقلال

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة جمال الخولاني، بمناسبة العيد الـ51 للاستقلال 30 نوفمبر، جاء فيها:



الشيخ/ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسعدني أن أتقدم إليكم بإسمي ونيابة عن أعضاء قيادة الفرع، ورؤساء وقيادات الدوائر، وكافة أعضاء وقواعد وأطر المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء، بأحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة الذكرى ال51 لإستقلال جنوب الوطن الغالي من الإحتلال البريطاني، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليكم الصحة والعافية وأن يعينكم على أداء مهامكم الصعبة والجسيمة، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وبلادنا تنعم بالسلام والأمن والاستقرار،،،،،



وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم،،،



وكل عام وانتم بخير....





د/ جمال عبدالخالق الخولاني

عضو اللجنة العامة

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة صنعاء.

صنعاء في 29 نوفمبر 2018م