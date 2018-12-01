المؤتمرنت -

مؤتمر صنعاء يُهنئ ابوراس بعيد الاستقلال 30 نوفمبر

بعثت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين ابوراس، بالعيد الـ51 للاستقلال المجيد الـ30 من نوفمبر، جاء فيها:



قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبى العام بمحافظة صنعاء وفروع الدوائر والمديريات وحلفائهم

يهنؤن رئيس المؤتمر الشعبى العام الشيخ /صادق امين أبو راس والأمناء العموم المساعدين ورئيس هيئة الرقابه بمناسبة الذكرى الـ51 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.



سائلين الله العلى القدير أن يعد هذه المناسبه وقد عاد للوطن الأمن والاستقرار والسكينه العامه فى ظل دولة النظام والقانون وان يصلاح شأن اليمنيين وينصرهم على أعدائهم انه على كل شى قدير.



وفقكم الله إلى مافيه الخير والسداد ومزيد من وحدة الصف والارتقاء بالعمل التنظيمى لمؤتمرنا الشعبى العام

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



.اخونكم رئيس وأعضاء فرع مؤتمر محافظة صنعاء وفروعه بالمديريات والدوائر

وحلفائهم

عنهم الشيخ/محمد بشير





