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مؤتمريو حجة يُهنئون رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال

هنأت قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بالعيد الـ51 لاستقلال 30 من نوفمبر، فيما يلي نص البرقية:





الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس – المحترم



تحية طيبة وبعد

باسمي وباسم قيادة فرع المحافظة وفروع وقيادات المؤتمر بالمديريات والمراكز والدوائر وكافة قيادات المؤتمر بمحافظة حجة نهنئكم بحلول العيد الواحد والخمسين للاستقلال الـ30 من نوفمبر،،



وفقكم الله لخدمة المؤتمر الشعبي العام،،



يحيى علي موسى القادري

القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة

