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المؤتمر نت - بعثت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار وفروع المديريات وجميع أعضاء وأنصار المؤتمر بالمحافظة برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين أبوراس، بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر، جاء فيها

قيادات وكوادر مؤتمر ذمار يهنئون أبو راس بالعيد الـ51 للاستقلال
السبت, 01-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
قيادات وكوادر مؤتمر ذمار يهنئون أبو راس بالعيد الـ51 للاستقلال
بعثت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار وفروع المديريات وجميع أعضاء وأنصار المؤتمر بالمحافظة برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين أبوراس، بعيد الاستقلال الـ30 من نوفمبر، جاء فيها:


الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس المحترم

تحية طيبة مباركة وكل وعام وأنتم بخير

باسمي واسم قيادات المؤتمر الشعبي العام، وكوادره التنظيمية، وهيئاته التنفيذية على مستوى المحافظة والمديريات، نزف إليكم اجمل التهاني والتبريكات بالعيد الـ51 للاستقلال الـ30 من نوفمبر وطرد آخر جندي بريطاني عن تراب وطننا الحبيب ليجسد ذلك عظمة الانتصار للثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه خدمة التنظيم وأن يجنب اليمن كل مكروه وأن ينصرنا على المعتدي..


عنهم/ حسن محمد عبد الرزاق
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار








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