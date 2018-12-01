المؤتمرنت -

مؤتمريو جامعة صنعاء يهنئون رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ51 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، من قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء.



وقالت البرقية: بعظيم الشرف والاعتزاز يسر قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء أن ترفع إليكم أصدق وأحر التحيات والتهاني بمناسبة العيد الواحد والخمسين للاستقلال الوطني الذي أنجزه شعبنا اليمني العظيم في 30 نوفمبر 1967 محققاً الانتقالة التاريخية والنصر العظيم لثورة اليمنيه سبتمبر وأكتوبر المجيدة ومكملاً بذلك مسيرة الخلاص الوطني من الحكم الامامي الرجعي المتخلف والاستعمار البريطاني البغيض، ومعيداً للوطن والشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم والانتقال به إلى عهد البناء والتقدم والتطور، ومّثل هذا الانتصار استكمالاً لعملية تحرير الوطن اليمني واستعادة وحدته وعزته وامجاده.



وأضافت البرقية: وإننا اذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة ومن خلالكم إخواننا بالأمانة العامة وكافة المؤتمريين والمؤتمريات وكافة ابناء الشعب اليمني العظيم، مؤكدين صمودنا وثباتنا ووقفنا ضد كل التحديات التي يواجهها المؤتمر والمؤتمريين.



سدد الله على طريق الخير خُطاكم، وكان لكم خير ناصر ومعين.. وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد وكل منتسبيه وأنصاره وشرفاء يمننا في خير وعافية.

ومن نصر إلى نصر،، ومن ثبات إلى ثبات بحول الله وقوته.







