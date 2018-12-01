المؤتمرنت -

قيادة مؤتمر نهم وصنعاء تُعزي بوفاة الشيخ محمد علي عامر

بعثت قيادة المؤتمر الشعبي العام، بمديرية نهم ومحافظة صنعاء، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي محسن عامر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبرت قيادة المؤتمر اصالة عن نفسها ونيابة عن كوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام في مديرية نهم ومحافظة صنعاء، عن خالص العزاء والمواساة للشيخ عبدالسلام محمد علي عامر، وإخوانه، في هذا المصاب الجلل.



سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلهُ وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وإنا إليه راجعون"