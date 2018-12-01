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مؤتمر ريمة يهنئ ابوراس بالعيد الـ51 للاستقلال الوطني

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة محمد عبده يحيى مراد، بمناسبة العيد الـ51 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر.. جاء فيها:



الاخ الشيخ المناضل/ صادق امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تتقدم قيادة وقواعد وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمه لكم ولقيادة المؤتمر وكوادره ومناصريه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول ذكري عيد الاستقلال من الاحتلال البريطاني البغيض في 30 نوفمبر 1967م. وجلاء آخر جندي بريطاني من اليمن.



وكل عام ووطننا اليمني الحبيب وشعبنا العظيم بخير



حفظكم الله بعين رعايته وسدد على طريق الخير خطاكم وليحفظ الله اليمن واهله ويحفظكم قائدا للنصر وبطلاً للسلام وكل عام وانتم بخير



اخوكم الشيخ محمد عبده يحيى مراد

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمه

عضو اللجنة الدائمة