المؤتمرنت -

مؤتمريو محافظة وجامعة تعز يُهنئون رئيس المؤتمر بعيد الاستقلال

بعثت قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق امين أبو راس، بمناسبة العيد الـ51 للاستقلال الوطني.



وجاء في البرقية: تهنئكم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز بالعيد الـ51 للاستقلال الوطني الذي أنجزه شعبنا اليمني العظيم في 30 نوفمبر 1967، يوم رحيل آخر جندي بريطاني من أرضنا الطيبة الطاهرة كناتج طبيعي ومستحق توجت فيه نضال شعبنا اليمني الحر المكافح عبر قرون في مواجهة الاستعمار ليكون قراره الكفاح المسلح بثورة الـ14 من اكتوب المجيدة، التي انطلقت شرارتها الأولى من قمم جبال ردفان الشامخة كترجمة عملية للقرار الوطني المعبر عنه بالأهداف العظيمة التي صاغها اليمنيون فجر انتصار الثورة الأم في الـ26 من سبتمبر العظيمة.



وأضافت البرقية: انه لمن المحزن أن نحتفي بهذه المناسبة وشعبنا ووطننا يتعرض وللعام الرابع تواليا لعدوان غاشم وحصار ظالم وغزو واحتلال جديد لبعض مناطقه ومحافظاته من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية وهو الأمر الذي يجعلنا نؤكد أن مصير العدوان والمحتلين الجديد لن يختلف عن مصير من سبقهم من الغزاة لأرضنا ووطننا.



وتابعت البرقية: إننا ونحن نجدد لكم التهنئة ولكل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام ولكافة ابناء شعبنا اليمني بهذه المناسبة لنسأل الله أن يعيده على جميع اليمنيين بخير وعافية ونصر مؤزر لهذا الشعب العظيم ضد قوى العدوان ولكم دوام الصحة والعافية.

المجد والخلود للوطن والثورة والوحدة

