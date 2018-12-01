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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي محسن عامر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وخدمة المجتمع

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ محمد علي عامر
السبت, 01-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ محمد علي عامر
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ محمد علي محسن عامر، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني وخدمة المجتمع.

واشار ابو راس إلى اسهامات الفقيد في ترسيخ قواعد وأُسس الدولة اليمنية الحديثة، وأدواره في التنمية المجتمعية، وتفانيه في العمل التنظيمي كعضواً قيادياً نشطاً في المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وخلال مراحل تطوّر المؤتمر،

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عبدالسلام محمد علي عامر، وإخوانه، وكافة آل عامر بمديرية نهم محافظة صنعاء، عبّر الشيخ صادق أمين ابو راس، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"








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