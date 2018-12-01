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مؤتمر المحويت يُهنئ ابوراس بمناسبة عيد الاستقلال

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين أبو راس، برقية تهنئة من رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت، محمد محمد أبوعلي، بمناسبة العيد الـ51 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر، فيما يلي نص البرقية:



الأخ الشيخ/ صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم



بعد التحية:

يطيب لي وأصالة عن نفسي وقيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة والمديريات والتكوينات التنظيمية للمؤتمر بمحافظة المحويت أن نرفع إليكم اسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة الذكرى الـ51 لجلاء المستعمر من جنوب الوطن الحبيب.



متمنيين لكم الصحة والعافية ولبلادنا الأمن والاستقرار والسلام،،،



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته





الشيخ محمد محمد أبوعلي

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت

عضو اللجنة الدائمة