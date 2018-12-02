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المؤتمر نت - حذّرت الامم المتحدة اليوم السبت من أن اليمن بات يقف على شفير كارثة كبرى.. داعية الى تقديم مساعدات خلال العام القادم

الأمم المتحدة: اليمن بات يقف على شفير كارثة كبرى
السبت, 01-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: اليمن بات يقف على شفير كارثة كبرى
حذّرت الامم المتحدة اليوم السبت من أن اليمن بات يقف على شفير كارثة كبرى.. داعية الى تقديم مساعدات خلال العام القادم.

وقال الأمين العام المساعد للامم المتحدة المكلف الشؤون الانسانية مارك لوكوك في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية ان "اليمن يقف على شفير كارثة كبرى (...) لكن لم يفت الاوان بعد".

وذكر لوكوك ان الاوضاع المتدهورة في اليمن ستحتاج إلى مساعدة أضخم في العام المقبل.

وأوضح ان "اليمن مسرح أكبر عملية انسانية في العالم، لكن في العام 2019م سيكون بحاجة إلى (مساعدة) أكبر بكثير".








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