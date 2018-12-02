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المؤتمر نت - استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس وبحضور الامين العام المساعد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي وعضو اللجنة العامة

المؤتمر يتلقى دعوة من الامم المتحدة لحضور مشاورات السويد
الأحد, 02-ديسمبر-2018
المؤتمرنت -
المؤتمر يتلقى دعوة من الامم المتحدة لحضور مشاورات السويد
استقبل رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس وبحضور الامين العام المساعد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي وعضو اللجنة العامة عضو وفد المؤتمر الاستاذ خالد الديني ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر السفير يحيى السياغي في العاصمة صنعاء اليوم الاحد المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الاممي الى اليمن السيدة نيكولا دايفس .

وقد سلمت دايفس لرىيس المؤتمر دعوة رسمية من المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث للمؤتمر الشعبي العام ضمن وفد صنعاء لحضور مشاورات السويد التي ستنعقد برعاية اممية خلال ديسمبر الجاري.

وقد رحبت قيادة المؤتمر الشعبي العام بالدعوة مؤكدة ان المؤتمر حريص على المشاركة في المشاورات وعلى انجاح جهود الامم المتحدة الرامية الى تحقيق السلام .

وشددت قيادة المؤتمر على ضرورة ايقاف العدوان ورفع الحصار وصرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء الدولي وتهيئة الاجواء لانجاح المشاورات واهمية تأمين سفر الوفد المفاوض وعودته الى العاصمة صنعاء .








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