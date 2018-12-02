المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 26 غارة على 3 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 26 غارة على محافظات الحديدة وصعدة وصنعاء ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 11 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر أمني أن رجلاً وامرأة استشهدا وأصيب 11 آخرون بينهم نساء وأطفال إثر قصف طيران العدوان على منازلهم في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.



وشن الطيران أربع غارات على مناطق متفرقة في مديرية حيس وغارة شمال مدينة الشباب وغارة على مدينة الشباب بشارع الـ90 في مدينة الحديدة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وتدمير سيارته وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين جراء تسع غارات لطيران العدوان على مديرية باقم في محافظة صعدة التي استهدفها قصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منطقة الجعملة بمديرية مجز في صعدة ، و عشر غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

